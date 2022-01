Supersalud nombra agente interventor para hospital de hospital de Ocaña

Mediante resolución del 31 de diciembre de 2021, la Supersalud procedió a remover a Yamil Roberto Blel como agente especial interventor y a designar en su reemplazo al economista Víctor Augusto Pedraza López, magister en administración de empresas y especialista en Gerencia Financiera. “

La decisión de cambio de agente interventor se produce tras la recomendación dada por el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud, luego de que las visitas de seguimiento arrojaran un incumplimiento al plan de acción establecido, así como al cronograma definido.

El sindicato de trabajadores de la salud reitera su preocupación frente al desarrollo del proceso de intervención que se realiza de la entidad y que el cambio realizado por la superintendencia ratifica sus denuncias.

Arístides Hernández representante de ANTOHC dijo a Caracol Radio que, “El señor blel no venía cumpliendo con lo estipulado en el plan de gestión y ahora nos vuelven y nos mandan otro señor, que pues habría que averiguar los antecedentes de él y las administraciones que ha hecho”

Agrego que, “desafortunadamente pues hay mucha gente contenta porque están cayendo las Migajas, Pero esperemos no nos entreguen un caneco vacío terminando la vigencia, que le alargaron el plazo de intervención seis meses más espero”.

Explico que, “la razón la hemos tenido nosotros cuando ellos mismos dicen que este señor no venía cumpliendo, esto quiere decir que nuestras denuncias no son infundadas”.

El Hospital tiene un proceso de intervención fue ampliado seis meses para avanzar en los hallazgos realizados por los entes de control.