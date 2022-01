Habitantes del Catatumbo temen posibles confrontaciones de grupos armados

Ante la situación actual que se vive en el departamento en materia de orden público, y lo que se vive en Arauca, lideres de la zona del Catatumbo temen el recrudecimiento de la violencia.

Una nueva posible confrontación entre las disidencias de las FARC y el ELN tal y como se desencadeno en el departamento de Arauca, se teme que se puedan presentar en el Catatumbo, lideres piden una inmediata reacción del gobierno, pero no militar a evitar que esto se dé.

Según uno de los líderes habla este líder comunal de la zona, esto ante lo que hoy se está presentando en la zona de frontera,” hoy por hoy es dura la situación qué se divide no solamente en el Catatumbo sino también en Arauca, con los hechos que se han dado recientemente y más puntualmente en el territorio, en el municipio del Tarra en el puente atravesado donde dejaron un bus de la empresa Catatumbo Trails con un letrero de un posible carro bomba, situación que luego fue descartada.

Líderes comunales de ese sector han mostrado su preocupación ante todos los hechos qué se han venido presentando en la región,” lo que nosotros buscamos de una u otra manera es mediar en esa situación, tratar de velar por el bien de las comunidades”, recalco.

Además, afirman que, “Lamentablemente el Catatumbo no deja de ser noticia, pero por hechos negativos, siempre son crímenes, bombas y situaciones similares, por eso también hay que llamar al gobierno nacional, porque esa zona no se puede ver con la mirada cómo se está observando dándole una solución netamente militar, si no otro tipo de políticas que salgan desde las necesidades del campesino. “

Agregó que, “Es tan preocupante la situación qué tenemos que en esta zona también se libre un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el ELN, tal y como está sucediendo en este momento en Arauca y municipios limítrofes venezolanos”.

A esto se le suman las alertas tempranas emitidas por la defensoría del pueblo que, pese a que buscan prevenir estos hechos, estas siguen sin ser atendidas por los diferentes entes estatales.