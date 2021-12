Vendedores informales de combustible critican el incremento de gasolina

El incremento de los galones de gasolina a precio subsidiado para Norte de Santander ha suscitado diversas opiniones en diferentes sectores de la capital del departamento, en especial por la metodología de volúmenes máximos con beneficios tributarios para el 2022.

Yuleima García, representante del sindicato de vendedores informales de Cúcuta, dijo a Caracol Radio que, “estos beneficios en una zona de frontera como el área metropolitana de Cúcuta, solo conlleva a que haya más desempleo en la región”.

Añadió que, “son políticas que el gobierno aplica, pero no tiene en cuenta el contexto y la realidad de la ciudad. Están ayudando es a que termine de desaparecer el pimpinero que, ante la falta de fuentes de empleo, se rebusca con la reventa de gasolina ganando un margen de 1.000 o 2.000 pesos por cada galón, porque el gremio no vende al por mayor como se cree, y actualmente lo hace es en puntos alejados de la ciudad donde no hay estaciones de servicio para la ciudadanía, nada más”.

Para llegar a este punto, García asegura que no hay una ayuda con el recurso que se recoge de la sobretasa para el proceso de reconversión laboral del vendedor informal en el área metropolitana de la ciudad.

“Yo no lo veo reflejado en la ciudad. La realidad es que hoy el gremio está pasando una crisis bastante fuerte porque ha tenido que migrar a otras actividades informales. Para nosotros no es que sea un beneficio, igual la gente sigue rebuscándose como puede”, indicó.

Explicó que “Aquí hay grandes mafias que nunca se ha hablado de ellas y hay complicidad con los mismos dueños de las estaciones, o con los bomberos que tienen el control para decidir a quiénes venderle y cómo lo hacen. Esas personas no son del gremio de nosotros, son personas con dinero y capacidad para sobornar y conseguir el combustible en mayores cantidades”, aseveró.

Durante la pandemia, García manifiestó que no se desarrolló una política de ayudas y beneficios para este sector de la población.

Antes de la pandemia, Cúcuta y el área metropolitana contaba con 1.010 personas registradas como “pimpineros” en la base de datos del sindicato, de los cuales solo un 20% permanece trabajando en las áreas periféricas de la ciudad. El 80% restante, actualmente se dedica a otras actividades informales en el área urbana de Cúcuta, cifras que engrosan aún más el porcentaje de informalidad sobre el 70% según el DANE.