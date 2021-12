Gremios piden intensificar vacunación en Norte de Santander

Gremios económicos piden que se cree una ofensiva para buscar a los no vacunados y generar un proceso que les permita entender los riesgos que implica ante las nuevas variantes no tener la inmunidad que generan las vacunas contra el COVID-19, esto ante las repercusiones que podrían tener a estos sectores si se adoptan medidas restrictivas.

La preocupación de restricciones en especial a sectores como el de establecimiento nocturnos que es latente, tras el aumento de casos de COVID-19, han hecho que se estén solicitando que se adopten medidas para ampliar la vacunación que sea de manera constante.

Eduardo Quintero, presidente de corpomalecon dijo a Caracol Radio que, “nosotros hablamos de que esas campañas que se hacen de vacunación y los puestos para su aplicación que existen en todas las ciudades del país deben estar dispuestos las 24 horas, ya debe replantearse la situación y la ubicación además los horarios de esos centros de vacunación, hay que entender que en vista de que muchas personas por X motivos no pueden vacunarse, entonces el gobierno debe salir a buscarlos".

Por eso reiteran en su disposición para que sean en estos establecimientos nocturnos ,”buscar esos no vacunados y ahí es donde nosotros decimos que esos puestos de vacunación en zonas de alta aglomeración ,se hace una sana invitación en el caso nuestro que pueden existir unos puestos con horarios más extenso para que las personas puedan buscar estos puntos de aplicación, ahí donde vemos que hay muchas falencias , estas jornadas nocturnas no pueden hacerse por un cierto día ,si no permanentes para que la gente tenga la posibilidad vacunarse en horas no laborables, en sitio de más fácil acceso y de ahí ayudar a que se logre la inmunidad de rebaño”.

Además, estos empresarios se están tratando de cumplir con las exigencias del carnet de vacunación, porque serán los principales afectados ante las restricciones que podrían tomarse ante el aumento de casos.