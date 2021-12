El 70% de las personas en UCI no están vacunas contra el COVID-19

Con mucha preocupación la Personería de Medellín evidenció que la mayoría de las personas que están ocupando las Unidades de Cuidados Intensivos de la capital antioqueña no han recibido la vacuna contra el COVID-19. La entidad recalcó que entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre de 2021 han ingresado a UCI 312 personas, de las cuales 222 no se encuentran vacunadas, lo que significa que el 71% de estos pacientes no han sido inmunizados.

La Personería también explicó que las cifras indican que de nueve pacientes que ingresan a UCI, siete no tienen ni la primera dosis. Actualmente Medellín tiene el 93% de las camas UCI ocupadas, el 20 % de pacientes COVID, la mayoría residentes de la capital antioqueña.

Lea también:

“Hemos hecho más de 50 visitas de verificación en los distintos puntos de vacunación donde se han evidenciado problemas logísticos y de falta de personal, por eso hacemos un llamado al ente territorial, al municipio de Medellín, a las EPS y a las entidades prestadoras de servicio de salud que tienen puntos de vacunación habilitados para que mejoremos los procesos y que no haya traumatismos a la hora de que la ciudadanía se quiera ir a vacunar”, dijo Jilmar Rentería, Coordinador del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Personería.

La intención de este informe, dice la personería es incentivar a la ciudadanía para que llegue a los puntos de vacunación y comenzar con el esquema o terminarlo con las de refuerzo para evitar que ante un contagio lleguen a las UCI de la ciudad.

También detalló que Medellín hoy tiene al 65% de la población vacunada con el esquema completo, es decir más de un millón 700 mil personas.