Capturado presunto violador en serie de Chaparral, Tolima

El coronel de la Policía en el Departamento del Tolima, Néstor Cepeda, aseguró que se logró la captura de Fredy Giraldo Salazar, quien, al parecer, estaría involucrado presuntamente en hechos de abuso sexual en el municipio de Chaparral.

De acuerdo a lo indicado por la Fiscalía General de la Nación, este hombre fue capturado por estar vinculado a un hecho ocurrido el pasado 14 de octubre, en la vía que comunica a este municipio con San Antonio, en donde habría atacado a una joven despojándola de su celular avaluado en $2.000.000 y de $30.000 en efectivo, cuando se dirigía hacia su casa.

Con su captura, se pudo evidenciar que en el registró de antecedentes, existía varias acusaciones por abuso sexual, y, tendría las características del presunto abusador en serie en esta zona del Tolima, en el que por lo menos 18 mujeres fueron víctimas.

No obstante, el coronel Cepeda aclaró que también se le estaría siguiendo los pasos a otro sujeto que aún no ha sido identificado, sin embargo, no se descartaría que Giraldo Salazar fuera el perpetrador de los abusos sexuales consecutivos en este municipio ubicado al sur del departamento por lo que aparte de los delitos de los que fue acusado por el caso del 14 octubre, también se adelanta investigaciones para acusarlo de los hechos de violación.

“No lo podemos descartar, porque los elementos probatorios…tienen un tiempo determinado como elemento material de prueba y que, si llega a ser implicado en estos hechos, esperemos que las autoridades judiciales así lo determinen” dijo el coronel Néstor Cepeda, Comandante de la Policía Metropolitana del Tolima.