Cartagena no tendrá toque de queda durante noche de navidad y año nuevo

Con el propósito de seguir impulsando la reactivación económica en la ciudad y que tanto cartageneros como visitantes disfruten de las festividades de Navidad y Fin de Año de manera segura, la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 1327 del 14 de diciembre de 2021, mediante el cual se adoptan nuevas medidas en virtud de la emergencia sanitaria generada por el COVID- 19, el mantenimiento del orden público, y la reactivación económica segura en el Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

El decreto estará vigente desde las 00:00 horas del 15 de diciembre de 2021, hasta las 24:00 horas del 31 de enero de 2022. Las medidas que se aplicarán son las siguientes:

Toque de queda

El horario del toque de queda se modificó y ahora regirá desde las 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día, anteriormente la medida aplicaba de 2:00 a.m. a 5:00 a.m., sin embargo, con el fin de que tanto las personas, como los establecimientos y comercios aprovechen la temporada turística, se redujo una hora la restricción de movilidad.

Es de resaltar que durante los días 25 de diciembre de 2021 y 1 de enero de 2022 no habrá toque de queda.

Prohibidos artículos pirotécnicos

La nueva normativa prohíbe la venta, distribución y uso de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales o cualquier otro artefacto explosivo. Solo estarán permitidas las demostraciones públicas de fuegos artificiales autorizadas por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana.

Horarios de establecimientos

El horario de funcionamiento de tiendas, estancos, billares, terrazas, refresquerías y salsamentarías será hasta las 12:00 a.m.

El horario de apertura de bares y gastrobares será desde las 10:00 a.m. de cada día.

Eventos y espectáculos

La realización de cualquier tipo de espectáculo público o eventos de fiestas electrónicas y de cualquier otro tipo, en playas y espacios públicos será desde las 10:00 a.m.

Todo evento público y privado deberá contar con la autorización de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, previo al lleno de los requisitos legales.

Prohibición de parqueos

Durante la vigencia del Decreto 1327 también estará prohibido el estacionamiento de buses turísticos en los barrios Bocagrande, Castillogrande y Laguito.

Carné con esquema completo de vacunación es obligatorio

Por otra parte, acorde con los lineamientos del Gobierno Nacional, desde el 14 de diciembre se exigirá a los mayores de 12 años el carné de vacunación contra el COVID-19 o certificado digital con el esquema completo de vacunación, como requisito obligatorio para el ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias.

Horario de playas

El ingreso a las playas autorizadas se mantiene entre las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Uso de tapabocas

El uso de tapabocas es obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio, en donde además se deberá garantizar el distanciamiento social.