La mitad de los cartageneros ya tienen esquema completo de vacunas COVID-19

De cada 100 habitantes de Cartagena, 53 ya han completado su esquema de vacunación contra COVID-19 y tienen minimizado el riesgo de contraer la enfermedad grave. En cifras absolutas esto equivale a 553.002 cartageneros. Sin embargo, la meta del Departamento Administrativo Distrital de Salud es alcanzar el 90% de la población antes de finalizar el año.

Sigue siendo preocupante la cobertura entre las personas entre 60 a 69 años, quienes aún no completan esquema de vacunación, a pesar que tienen habilitada la vacunación hace más de siete meses. El DADIS busca activamente al 18% de esta población que aún no está totalmente protegida, pues en esta franja de edad existe mayor riesgo de hospitalización en caso de contagio.

El DADIS invita a las poblaciones de 20 a 50 años a inmunizarse de la manera tan diligente que lo han hecho aquellos que están entre 16 y 19 años, quienes ya completaron el 100% en primeras dosis, y el 72% en esquemas completos. Lo mismo ocurre con la población de 3 a 12 años, quienes avanzan rápidamente en la inmunización.

En paralelo a las jornadas de vacunación, se mantendrá la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) con la búsqueda de posibles contagiados con testeos masivos y trazabilidad de los mismos, esto debe llevar al aumento de número de muestras, con esto se busca desacelerar las cadenas de contagios por COVID-19 en Cartagena durante este fin de año.

A corte del 10 de diciembre de 2021, se han registrado 63 pacientes para COVID y 51 se han recuperado. Con estos datos el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM) sube al 0,77 y la positividad alcanza el 4,7%. Desde la Semana Epidemiológica 45, se reporta un promedio de dos fallecidos por día.

Aunque la ciudad ha registrado un aumento de casos, no es un crecimiento alarmante en comparación al registrado en los meses de junio y julio. Sin embargo, esta sensación puede incentivar a bajar la guardia frente a las medidas de protección. El llamado del DADIS es a no descuidar el autocuidado, mantener siempre el uso de tapabocas, lavado de manos y evitar aglomeraciones no controladas.