No hemos sido invitados a la reunión de acuerdo de pago: gobernador Gaviria

La negociación del pago por los daños causados en la contingencia de Hidroituango en 2018 concentra la atención del país. Mapfre pagaría el 90% de las pérdidas en la mega obra, sin embargo, todavía no ha salido “humo blanco” de ese acuerdo de pago entre EPM y las aseguradoras.

Mientras tanto, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria reiteró su posición “que paguen las compañías de seguros ¿Por qué? primero porque se aseguró bien a Hidroituango. La cobertura de seguros es hasta por 3 mil millones de dólares, entonces hay cobertura suficiente; segundo: porque las compañías de seguro venían pagando y eso quiere decir que reconocieron el siniestro, entonces me confirmo en eso, que paguen las compañías de seguros y eso llevará a la situación de Hidroituango en todos sus frentes a una situación muy distinta a la que algunos han querido ponerle”.

El mandatario dijo que esto ayudará a que se puedan concluir las obras y así no se ponga en peligro a las comunidades aguas abajo y se protegerá el recurso. Se refirió a la reunión de negociación para el pago de indemnización entre EPM y las aseguradoras “no, no hemos sido invitados a esa reunión y no tenemos un papel directo, pero de alguna manera respaldamos todas las decisiones en la dirección de cobrar los seguros y de que se paguen por las compañías de seguros”.