Cinco volquetas por hora moverán rocas para protección costera: Proplaya

En presencia del sindicato de taxistas, hoteleros, agentes turísticos, gremios y representantes de La Boquilla, se realizó una socialización del Plan de Manejo de Tráfico con el que se ejecutará la primera etapa de las obras de protección costera en Cartagena.

De acuerdo al Consorcio Proplaya, encargado de ejecutar los trabajos que iniciarían el próximo 16 de diciembre, serán cinco volquetas tipo C3 las que moverán las rocas cada hora, y que partirán desde las canteras ubicadas en el municipio de Turbaco- Bolívar. Según el contratista, los vehículos estarán en servicio entre 6 a.m. y 6 p.m. con algunos cambios, previo aval de la autoridad de tránsito.

"Va a haber unos cierres parciales de los carriles que llevan de Santo Domingo a Seguros Bolívar, y básicamente lo que se ha planteado, se ha socializado con los taxistas, con los conductores de la ciudad, es que va a ser un PMT dinámico en el tiempo, que se esté trabajando con ellos de la mano. La intención no es ejecutar la temporada turística pero igual tenemos que ejecutar la obra", expresó Verónica Bolle, Directora Administrativa de Proplaya.

Señaló el consorcio, que no está contemplado por el momento parar las obras ningún día (durarán 18 meses), pero en inicio de enero podrían haber "algunos cambios en la operación".

En esta jornada el DATT fue el gran ausente, situación que los transportadores no vieron con buenos ojos, tras señalar que son parte fundamental en la implementación del plan, y no solo basta con aprobar el PMT.