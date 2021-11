Comerciantes de Dosquebradas están recibiendo llamadas extorsivas

Varios comerciantes del municipio industrial han recibido llamadas durante la última semana de hombres que se identifican como integrantes o cabecillas de la organización Cordillera y quienes aseguran que van a iniciar labores de limpieza social y un “plan pistola” en contra de los drogadictos, ladrones y abusadores; por eso, están intimidándolos para que den aportes representados en municiones, o en su defecto dinero, y, de ese modo, obtener un supuesto código de paz, movilidad, tranquilidad y trabajo.

Caracol Radio conoció la historia de una de las víctimas de estas llamadas, a quien nombraremos Pedro para proteger su identidad. Él aseguró que los hombres que lo llamaron tenían todos sus datos personales como nombre completo, número de cédula y dirección de su negocio.

"Han estado llamando es a extorsionar. Dicen que les demos un dinero de sostenimiento y ellos a cambio nos dan seguridad. Las personas que no den el aporte deben desocupar y someterse a cualquier acción que ellos puedan tomar en armas", agregó.

En la llamada extorsiva, primero habló un hombre que explicó el motivo de esa comunicación y la importancia de colaborarle a la “oficina” que él representa.

"Para que no se les presente ningún problema o novedad, hoy se les está entregando un certificado que les permite movilizarse y trabajar tranquilamente. Mi patrón me da la orden de solicitarle un aporte de contribución", indicó.

Posteriormente, el sujeto le dijo a la víctima que le va a pasar a su patrón Juan Carlos para que hablen directamente y, ante la exigencia de dinero para supuestamente implementar labores de seguridad, Pedro no accedió; fue entonces el momento en el que el supuesto cabecilla de Cordillera lo amenazó a él y su familia, le exigió cerrar su negocio y salir inmediatamente del municipio de Dosquebradas.

"Aquí no puede trabajar más y es mejor que saque la familia desplazada de aquí para que no haya problemas pero no siga movilizándose ni trabajando. Le doy hasta las 10:00 p. m. del día de hoy para que desocupe el municipio de Dosquebradas", aseguró el segundo hombre.

Pese a las intimidaciones, Pedro no hizo caso a los extorsionistas y prefirió colgar la llamada y se enteró que son varios comerciantes los que están recibiendo este tipo de llamadas. Además, pudo conocer que los extorsionistas estarían accediendo a la información de sus víctimas a través de la página web de la Cámara de Comercio de Dosquebradas.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Frente a las denuncias que conoció Caracol Radio con respecto a llamadas intimidatorias a comerciantes de Dosquebradas a cambio de dinero, esta casa radial consultó al secretario de gobierno de ese municipio, Juan Carlos Sepúlveda, quien puntualizó que ya conocen la situación y la trasladaron al Gaula de la Policía Nacional.

Por su parte, la capitán Marinela Frasica Alarcón, comandante del Gaula Risaralda, manifestó que las exigencias económicas oscilan entre los 500 mil y los tres millones de pesos y, según las investigaciones que vienen adelantando desde su institución, han podido determinar que, en su gran mayoría, las llamadas son originadas desde las cárceles de Cesar, Ibagué y Boyacá. Además, señaló que, cada día, por lo menos diez comerciantes reciben llamadas con fines extorsivos.

"Se nos han incrementado el número de llamadas de tipo extorsivo a diferentes comerciantes. Hay una serie de amenazas pero la fortuna que tenemos es que las víctimas han acudido al Gaula. Lo que ellos buscan es que las víctimas consigan esa plata", señaló la capitán.

Las autoridades en Risaralda hicieron un llamado a quienes sean víctimas de este tipo de llamadas para que no paguen los dineros que se les exige y, por el contrario, denuncien de inmediato en la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.