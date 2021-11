El drama de los indígenas desplazados que llegan a Medellín

La mujer de la comunidad Santa María de Condoto de Chocó habló con temor y decidió ocultar su identidad. Aún no se explica por qué los grupos armados irrumpieron en su espacio, el que compartía con su esposo y sus hijos de 9 meses y tres años “se presentó el un enfrentamiento. Ese día hubo mucho, mucho miedo”.



Recordó que hubo disparos por más de 15 minutos, tiempo que los obligó a permanecer en el suelo, usando como escudo las camas “solo se escuchaban gritos y ráfagas”. Ella intentó cubrir a su familia, pero el resguardo estaba rodeado de hombres que se enfrentaron a muerte sin importar las personas que se encontraban en peligro.



Pero el costo de estar en medio de una guerra fue peor: la sacaron de su resguardo y forzaron su desplazamiento. No hubo piedad con nadie. Su esposo estuvo a punto de ser asesinado “mi marido tiene 24 años y cómo todavía está joven lo estaban obligando a hacer parte de ellos o si no lo iban a matar”.



Como pudo salió de la zona de peligro y llegó a Medellín con hambre y necesidad, no tenía dinero para darle de comer a sus hijos, fue acogida temporalmente en un lugar donde puede pasar las noches, pero dice que aún no recibe ayuda y le preocupa la salud de sus parientes “los grupos armados están reclutando a muchos jóvenes, los están obligando a que hagan parte de ellos. La verdad es que yo estoy muy preocupada, mi marido tampoco tiene trabajo. En este momento tener a mis dos niños enfermos es una situación bastante mal”.



La situación es tan crítica que la víctima aseguró que por la falta de comida, uno de sus hijos está presentando signos de desnutrición “puedo decirle que el niño de tres años se me ha bajado bastante de peso, se me está poniendo muy delgado”.



El caso nuevamente enciende las alarmas de este flagelo nacional silencioso que está migrando a las calles de la ciudad.



Ante la denuncia el personero de Medellín William Vivas confirmó que un equipo visitará a la mujer y recibirá su declaración para luego buscarle un apoyo a ella y su familia que permanece atrapada en medio del conflicto.