Organizaciones sindicales en Caldas anuncian movilización para noviembre 25

Las organizaciones sindicales del sector salud, Sindess (Sindicato Nacional de la Salud), Anthoc (Asociación Nacional Sindical de Trabajarores y Servicodes de la Salud) seccional Caldas y Sintrass (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y Seguridad Social), con el acompañamiento de la Central Unitaria de Trabajadores, han convocado para el próximo 25 de noviembre, una movilización que tendrá como municipio central, Manizales.

“En el sector del Parque de la Mujer, allí se iniciarán actividades desde las 8 de la mañana, y en el marco del día internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer, las compañeras van a estar allí, van a tener una serie de espacios para ellas específicamente, inclusive con la participación de compañeras del sector indígena que viene desde Riosucio, van a hacer una parte espiritual y demás”, indicó Carlos Eduardo Yepes Cardona, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Seguido a este acto, la convocatoria que apoya al sector salud, quienes denuncian las dificultades presupuestales que afectan a las entidades y los trabajadores; y a los funcionarios de Notariado y Registro que han suspendido sus labores, saldrá desde el parque con dirección a la Plaza de Bolívar, donde realizarán un acto cultural y de denuncia.

“Obviamente el tema de bioseguridad, debemos ser responsables y seguir siendo garantes de ese escenario, es lo primero, lo segundo mucha motivación, las situaciones que se vienen dando a nivel nacional nos afectan a todos, esto no es afectación de unos o de otros; si nuestros compañeros de la salud no están bien o no tienen las condiciones, obviamente cuando vamos a solicitar un servicio de salud, también nos vamos a ver perjudicados con eso”, resaltó.

