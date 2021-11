Alimentos enterrados en colegio de Arboletes serían del PAE

Los denunciantes mostraron el hallazgo de 4 fosas con alimentos en estado de descomposición. Algunos de ellos tienen las mismas características que los entregados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE), situación que encendió las alarmas en la institución educativa Rural de Buenos Aires por el presunto mal manejo de este recurso que es fundamental para los niños.

Con un impactante video, uno de los denunciantes mostró lo que encontraron "Aquí están los paquetes alimenticios. Aquí hay leche, arroz, huevo enterrado, pollo, verduras, frutas, cómo piñas, naranjas, tomate de árbol y guayaba y otros alimentos que tienen que ver con la alimentación escolar de nuestra institución educativa"

Todos se preguntan ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron entregados a sus beneficiarios? Pero aquí no terminó todo. El hombre que junto a otros habitantes de la zona denunció siguió su recorrido y dijo “Seguimos mostrando más evidencias. No es una sola fosa, hay varias fosas”.

El Secretario de inclusión social de Antioquia Pedro Fernando Hoyos dijo que en las últimas semanas recibieron dos denuncias del municipio de Arboletes y una vez fueron notificados visitaron el colegio. Según el funcionario, en el patio de la institución educativa encontraron una donación que al parecer fue entregada por terceros durante la Pandemia y, al parecer, no pertenece al PAE, pero todo indica que otro hallazgo en el mismo lugar sí corresponde “Activamos la ruta, tenemos una reunión con la alcaldesa, el secretario de educación y enviar las denuncias a las entidades de control: contraloría, procuraduría y si es necesario la Fiscalía.