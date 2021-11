Invertirán más de $35 mil millones para mitigar inundaciones en Bolívar

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Eduardo González, realizó un sobrevuelo con el Gobernador de Bolívar (e), Álvaro Redondo, en el corregimiento de La Victoria en zona rural del municipio de Hatillo de Loba en donde se presentó la ruptura de un jarillón debido a la fuerza del río Magdalena.

La UNGRD y la Gobernación entregaron 20 mil costales, 500 big bag de 1.5 toneladas y maquinaria amarilla para iniciar con los trabajos de cerramiento del chorro en el punto Diomedes Arévalo del dique La Victoria.

“Nos volcamos a atender el rompimiento del dique La Victoria. Es un punto en donde ya hay un equipo trabajando entre municipio, departamento y nación para los próximos días cerrar este chorro que se ha presentado”, manifestó Eduardo González.

De igual forma, González anunció que fueron aprobados tres proyectos por valor de más de 30 mil millones de pesos con el propósito de prevenir y mitigar inundaciones en los municipios de Hatillo de Loba y San Fernando, ambos ubicados en la depresión Momposina.

“Queremos anunciar la aprobación del proyecto por valor de 17.345 millones de pesos para Hatillo de Loba. Es un proyecto que no es consecuencia de esto que se ha presentado, es un proyecto que ya se venía trabajando y ya tenemos los recursos para poder hacerlo”, explicó.

De igual forma, para el municipio de San Fernando fueron aprobados dos proyectos, uno por valor de $14.661 millones y el otro por 3.217 millones de pesos.

“Todas las ayudas de asistencia humanitaria se van a entregar en coordinación con los alcaldes, departamento, personeros y entidades operativas. Un equipo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se queda aquí para que no se nos quede nadie por fuera, pero también para que no se nos meta nadie que no esté afectado”, sostuvo Eduardo González.

El director de la UNGRD también reiteró que se van a revisar otros puntos críticos en la depresión Momposina con el objetivo de evitar una calamidad como la ocurrida en el 2010. “si es necesario maquinaria amarilla para poderlos atender. Queremos estar preparados de manera inmediata, esperando que baje el nivel del río en los próximos días”, puntualizó.