¿Cómo será la evacuación de 350 personas en el Morro de Moravia?

Caracol Radio acompañó esta mañana el comienzo del plan de evacuación de las más de 350 familias que al parecer se establecieron ilegalmente en la parte alta del Morro de Moravia.

En el informe haremos un paralelismo entre lo que se planteó en el operativo y lo que sucedió en horas de la mañana del miércoles 3 de noviembre.

¿Cuál es el plan de evacuación?

Este desalojo no es un asunto nuevo, ya se han intentado varios como el que propuso la administración de Federico Gutierrez en el 2019 luego del incendio del 2017. No obstante, hoy comenzó un nuevo capítulo en la evacuación de los asentamientos. Son cerca de 100 viviendas que hay en la parte alta del Morro de Moravia, antiguo basurero municipal. El desalojo según lo propuesto por la Alcaldía de Medellín es un proceso de diez días.

A las 3 de la mañana comenzaron a acordonar el área con personal policial y de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín. En el día uno, hoy, se propuso comenzar la caracterización para determinar cuántas familias hay: cuántos niños, adultos mayores, migrantes venezolanos, y así proceder a demoler las viviendas deshabitadas de la parte alta. La cifra oficial habla de casi 400 familias, pero según la comunidad de Moravia podrían ser más.

Sobre el operativo de evacuación preventiva de las familias, explica el secretario de gobierno de Medellín, Esteban Restrepo.

“El dispositivo inició desde las 3 de la mañana, uniformados de la Policía acordonaron el espacio para evitar que personas inescrupulosas vengan de otros lados a aprovecharse de este momento. El operativo de evacuación lo haremos entre el Dagrd, Inclusión Social, Secretaría de Seguridad y toda la institucionalidad. Son más de 400 funcionarios de la Alcaldía de Medellín acompañados por la fuerza pública”, planteó el secretario Restrepo.

En los meses recientes, en el contexto del paro nacional, se comenzaron a crear otros asentamientos y al parecer, para el desalojo en el lugar se alertó de un posible acompañamiento de la autodenominada Primera Línea a los habitantes de Moravia. La Secretaría de Seguridad y Convivencia también comunicó en el PMU que en los días en que dure el operativo se tendrá un acompañamiento de la fuerza pública.

La comunidad, al ver que a Moravia comenzaron a llegar policías y el ESMAD, y a pesar de que hoy solo se pensaba hacer una caracterización de las familias, inició un momento tenso entre la comunidad, personas encapuchadas y la fuerza pública.

Al respecto habla el secretario de Seguridad, José Acevedo.

“Se tiene un dispositivo con Policía y con un alto porcentaje de ESMAD, en caso de que se llegara a presentar alguna situación de vulneración de derechos frente a los ciudadanos que están allí, los funcionarios y la misma fuerza pública”, argumentó el secretario de despacho.

El plan contempla que las cerca de 350 familias serán albergadas en hoteles de manera temporal, mientras se define su situación de vivienda. Estos albergues son para algunos habitantes del Morro de Moravia, el motivo por el cual no aceptarán la orden de evacuación.

¿Qué sucedió en el operativo de evacuación?

Antes de que la situación se pusiera más tensa entre los habitantes y la fuerza pública, Caracol Radio logró tener acceso hasta el centro de la protesta en la cima del Morro de Moravia.

Al subir hasta la zona en donde están las viviendas que se piensan desalojar, se registró mucha presencia de agentes de Policía y del ESMAD, armados, que estaban acordonando la zona desde las entradas. Había además un dron y constantes sobrevuelos del helicóptero halcón de la Policía.

En Caracol Radio alcanzamos a dialogar con una de las habitantes del Morro de Moravia, antes de que tuviéramos que salir por prevención ante la tensión que había en el sitio. Esto relata el testimonio.

“Llegaron a las 3 de mañana informando que había orden de desalojo. En este momento están trayendo unas propuestas que no las van a cumplir porque nos las habían hecho en el otro incendio. Dijeron que nos iban a pagar arriendo, nos iban a colaborar con viviendas y a dar mercados. No fue ni lo uno ni lo otro. A los seis meses nos quitaron el arriendo y aquí hay muchas familias que en realidad no tienen en dónde vivir”, comentó una de las habitantes del sector.

Algunas personas firmaron la orden de evacuación, y serán alojados en hoteles de manera temporal. Otros no decidieron firmar y se rehúsan a salir de sus viviendas a pesar del plan de evacuación de la Alcaldía de Medellín. La razón, no están de acuerdo con las condiciones en las que estarían después de dejar sus casas.

“No queremos desalojar y no lo vamos a hacer, porque no tenemos para donde irnos. Soy madre soltera de tres niños y no tengo para dónde ir, y así hay muchas mamás que hay acá. Esos hoteles son albergues en donde entramos como gallinas porque quedamos aplastados. No vamos a llegar a diálogos, ni desalojos ni a nada”, complementó la mujer de Moravia.

En horas de la mañana los gestores de la Alcaldía de Medellín y las familias del Morro de Moravia no lograron un acuerdo y hasta el momento, los habitantes y al parecer miembros de la Primera Línea, evitaron que las autoridades siguieran subiendo al morro y los hicieron devolverse.

Los habitantes se quedaron en el morro y la fuerza pública en la avenida Regional. Por esta razón el corredor vial se mantuvo cerrado desde el Parque Norte hasta la Terminal del Norte, por lo que los vehículos tuvieron que desviarse por el Puente del Mico para tomar la Autopista Norte.

¿Qué sigue en la evacuación de las viviendas?

En el morro los funcionarios del Dagrd encontraron cuatro tipos de vivienda, unas muy improvisadas hechas con madera y plásticos y otras viviendas de concreto que pretendían ser loteadas al parecer por ilegales con costos que podrían partir, según el secretario de Gobierno de Medellín, desde los tres millones de pesos aproximadamente.

En el año 2006 se declaró al Morro de Moravia como sitio de calamidad pública debido a dos factores de riesgo para la población: deslizamiento de tierra por la debilitación del sueño al ser antes un relleno sanitario, y la emisión de gases tóxicos derivados de esas basuras.

Sobre la investigación a las personas que están loteando los terrenos del Morro de Moravia, aparentemente ilegales, explica la Secretaria de Seguridad que la Fiscalía está adelantando la investigación y pronto se conocerán los resultados.