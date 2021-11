Secretaria de Gobierno de Manizales anuncia más controles a motociclistas

La secretaria de Gobierno de Manizales ha anunciado que realizarán mayores controles frente a los hechos registrados en los últimos días en donde principalmente, a través de llamadas al 123, la comunidad informó sobre algunos problemas que se estaban presentando en las calles e incluso en varios andenes de la ciudad.

“Había algunos motociclistas que no tenían SOAT, que no tenían la documentación, algunos agresivos, también unos que permitieron que hiciéramos el procedimiento, no podemos generalizar el comportamiento de ellos, muchos de otros municipios se vinieron para Manizales a hacer desórdenes y es por eso que vamos a tener todos los fines de semana, la Secretaría de Movilidad con la Policía Metropolitana, atentos a todas estas personas que quieren venir a hacer desórdenes en nuestro municipio”, señaló Diana Constanza Mejía Grand, secretaria de Gobierno municipal.

En cuanto a los comentarios y publicaciones en redes sobre el caso de una persona herida en medio de la caravana de moteros registrada el fin de semana, advierte que, teniendo presente la información entregada por la Secretaría de Salud, los organismos de socorro y las autoridades de seguridad, no se tiene reportes.

Reiteran la necesidad de evaluar las medidas y restricciones ante los hechos de mal comportamiento, y en caso de repetirse, reforzarán las medidas para la circulación.

“Por ello vamos a estar muy atentos y a hacer las inmovilizaciones que sean necesarias, además están poniendo en peligro no solamente la vida de ellos, de los parrilleros, porque muchas personas están ahí con parrilleros, mujeres, hombres; sino también de todas las personas transitan la ciudad”.

