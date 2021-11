Denuncian que en una clínica confundieron a un bebé fallecido con otro

Un padre de familia denunció a instancias de Caracol Radio que, su bebé quien falleció por un aborto espontáneo cuando la madre registró un sangrado permanente, al parecer un camillero de la Clínica Ospedale confundió el cadáver del pequeño con otro.

Manifestó, además que, la equivocación se habría registrado en el interior del centro hospitalario, por lo que horas después, dijo el familiar del niño, lo alcanzaron a velar en una de las funerarias de esta ciudad.

Y expresó que: "durante ese día que ocurrieron los hechos adelanté, los trámites legales para darle sepultura a mi bebé, la clínica me expidió en 4 ocasiones el certificado de defunción y en cada uno de esos documentos ponían detalles adicionales que faltaban en el anterior. Horas más tarde me llamaron de Capillas de la Fe, que es la funeraria donde yo pago los servicios exequiales y me dicen que al niño no lo lograron retirar, ya que había sido trasladado por otra funeraria. Voy a una de las áreas del centro de salud a preguntar y mi impresión fue, que no sabían nada. Finalmente conocí que el camillero entregó el cuerpo de mi hijo a otra funeraria, con la boleta de salida de mi esposa."

Se recuerda que, a principio de este año se presentó un hecho similar con una persona de nacionalidad venezolana que, fue entregado de manera equivocada en la Clínica Avidanti y lo cremaron como si fuera un paciente muerto por coronavirus.

Comunicado de la Clínica Ospedale sobre el caso en referencia

"Lamentamos profundamente la situación ocurrida el pasado 28 de octubre, donde dos hogares perdieron a sus hijos por condiciones de salud críticas y nos unimos al dolor por el que están pasando.

Durante el proceso de entrega de los cuerpos a sus familias, en la clínica se cometió un error humano, entregándose de manera equivocada. En el momento que tuvimos conocimiento de lo sucedido, la situación se convirtió en una prioridad para la clínica; fue así como enfocamos todos nuestros esfuerzos en corregir el error.

A su vez realizamos de manera inmediata acompañamiento psicológico a las personas afectadas. Se iniciaron las respectivas investigaciones, donde se identifica un incumplimiento en los estrictos protocolos que se han definido por la clínica; por lo cual se establecerán en el proceso mayores barreras que eviten errores futuros de este tipo.

Estaremos atentos a la información que se requiera, y continuaremos trabajando arduamente por la atención segura y cálida de nuestros pacientes", explicaron desde el centro salud.

