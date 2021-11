76 menores de edad debieron ser trasladados el Centro de Recepción

Las autoridades en seguridad de Manizales reiteran y solicitan a los padres de familia y acudientes, la necesidad de saber dónde están sus hijos y controlar que no incumplan con las normas de seguridad ciudadana y convivencia, esto parte de la aprehensión y traslado de 76 menores de edad, durante el último fin de semana, al Centro de Recepción, hecho que genera una alerta ante la falta de control de esta población.

“Hacemos ese llamado y exhortamos a los padres de familia, llegaban padres de familia por los hijos a insultarnos y a maltratarnos, hay que tener en cuenta que la responsabilidad de los menores de edad no es del estado, no es de las autoridades, es de los padres de familia. Varios de ellos se pusieron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con gran tristeza llamábamos a los padres y no contestaban sus celulares”, resaltó Diana Constanza Mejía Grand, secretaria de Gobierno de Manizales.

Aclara que el traslado de los jóvenes se realiza con el fin de protegerlos de lesiones, consumo de drogas e incluso, como consecuencia de hechos de violencia, de la muerte, lo que no solo es hacia ellos, ya que, en medio de los operativos, varios de los hombres y mujeres aprehendidos, llevaban consigo armas cortopunzante.

Otro de las líneas de vigilancia se enfoca en los establecimientos nocturnos, espacios donde en muchas ocasiones se encuentran los menores, es así como en los últimos días fueron cerrados dos por no cumplir con los requisitos de ley y uno más que estaba funcionando de manera clandestina.

“Los establecimientos que quieran funcionar de forma clandestina, vamos a seguirlos, inmediatamente también pondremos a consideración de la autoridad penal porque estamos viendo que, en esos establecimientos clandestinos, cuando no tenemos control, es cuando están expendiendo sustancias psicoactivas y es el llamado a los padres de familia, por qué están permitiendo que estos menores entren a estos lugares, debemos saber dónde están los menores”, señaló la funcionaria.

Asegura que los operativos continuarán de manera permanente en diferentes comunas de la ciudad, y que seguirán buscando no solo proteger a los jóvenes, sino también evitar que sean ellos los autores de los hechos delictivos que se presentan en la ciudad.

