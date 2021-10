El SENA Caldas realiza Feria de Servicios para el bajo occidente de Caldas

Los días 28 y 29 de octubre tendrá lugar en Anserma, la tercera Feria de Servicios del SENA Caldas, con la que esperan beneficiar a la población, principalmente joven, del bajo occidente con ofertas de educación, empleo y emprendimiento.

De acuerdo con el directos del SENA regional, Luis Alejandro Trejos Ruíz, “Todos los servicios del SENA son públicos, gratuitos e indiscriminados, razón por la cual invitamos a todos los ansermeños a que participen de nuestras actividades, en especial a los jóvenes que están en búsqueda de alternativas de formación y oportunidades laborales”.

Indican además desde la entidad que, la jornada tiene principal atención en temas relacionados con inclusión y mercado laboral, taller de orientación a emprendedores, oferta de formación, certificación de competencias laborales, charla con empresarios y talleres en instituciones educativas.

Señalan además que la actividad está articulada con la Alcaldía de Anserma, con el propósito de fortalecer el proceso de reactivación económica entorno a nuevas alternativas de productividad.

La agenda para los dos días convocados es la siguiente:

28 de octubre de 2021

8:00 p.m. Encuentro con Jóvenes: orientación en temas relacionados con perfil, inclusión y mercado laboral. Lugar: auditorio de la Institución Educativa de Occidente.

8:00 p.m. Encuentro con Emprendedores: taller de orientación en emprendimiento. Lugar: Biblioteca Municipal.

29 de octubre de 2021

8:00 a.m. a 4:00 p.m. Feria de Servicios SENA: diferentes stands con oferta de empleo, orientación ocupacional, emprendimiento, oferta educativa y certificación de competencias laborales. Lugar: Parque Jorge Robledo de Anserma.

10:00 a.m. a 12:00 m. Orientación Empresarios: capacitación respecto a beneficios de contratar jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Lugar: Biblioteca Municipal.

Los talleres para estudiantes de Instituciones Educativas sobre proyecto de vida laboral, generación de ingresos y perfil ocupacional serán entre las 8:00 a.m. y las 8:45 a.m. en la Institución Educativa de Occidente y de 9:15 a.m. a 10:00 a.m. en la Institución Educativa INTECS.

