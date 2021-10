Auditoría realizada por JAHV McGregor sobre Hidroituango tiene 33 hallazgos

La concejala de Medellín, Paulina Aguinaga, dio a conocer que EPM tenía presuntamente “engavetado” un informe de auditoría internacional sobre Hidroituango.

La auditoría estudia los documentos del proyecto desde el inicio del proyecto, más o menos desde el año 2009, que fueron los contratos iniciales de Hidroituango hasta el 31 de diciembre del año 2019 y tiene en total 33 hallazgos, principalmente sobre los túneles iniciales de desviación, el plan de aceleración y sistema auxiliar de desviación, asuntos contractuales y asuntos administrativos y financieros

Este informe había sido solicitado desde el Concejo de Medellín y fue entregado por la firma Jahv Mcgregor el 18 diciembre del 2020, cuatro días después de que se firmará la prórroga con los contratistas de Hidroituango, periodo en el cual Álvaro Guillermo Rendón estaba en la gerencia de la compañía y el cual pidió que el informe fuese entregado personalmente a él de forma física

Según Aguinaga aunque desde el concejo se hizo la solicitud la carta nunca tuvo respuesta y luego se conoció que EPM sí había contratado la auditoría:

“El doctor Álvaro Guillermo, no sé con qué intención hizo lo mismo que tanto criticó. Recuerden ustedes también todo el escándalo que hubo en septiembre del año pasado, cuando se dio a conocer el informe elaborado por los aseguradores del proyecto por Mapfre, que supuestamente lo tenían guardado y que además no tenía, no había sido erradicado oficialmente. Entonces acá es muy grave porque ya es el segundo informe en menos de un año que tenga engavetado EPM que tienen el vicio de que no se radique oficialmente para no darlo a conocer a la opinión pública”, afirmó la concejala

Entre los hallazgos principales de este informe se encuentra que EPM tendría una responsabilidad por omisión con la emergencia, pues la junta directiva del Board de expertos internacional que la acompaña le había recomendado que no hiciera el plan de aceleración del desvío de río Cauca propuesto por Integral, contratista que diseñó el proyecto:

“El Board de expertos revisó ese informe que hizo Integral y considera que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta envergadura. Por lo tanto, la Junta recomienda ejecutar el diseño original. Es decir EPM actuó, contrariamente a todo lo que se le dijo y a todo lo que se le advirtió”, agregó Aguinaga

El informe además detalla que presuntamente hubo una apropiación indebida de recursos públicos, ya que se realizaron pagos por concepto de “otros servicios” por la suma de $38.206 millones sin una debida reglamentación

Caracol Radio consultó a la Contraloría de Medellín quien explicó que tienen el documento hace dos semanas. EPM le había argumentado al ente de control que al ser un documento que se firmó bajo reserva no podían tener acceso a él, sin embargo, el área jurídica de la Contraloría concluyó que esa cláusula no les aplica y por eso ese hallazgo, ahora procederán con la revisión del documento para incluirlo en el resultado de la investigación que adelanta el ente de control

,