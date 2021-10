Cárcel para un hombre en Manizales por violencia intrafamiliar agravada

Una fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar – Cavif, adscrita a la seccional Caldas de la Fiscalía, imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de su expareja sentimental, a un hombre de 34 años en Manizales, tras haber sido capturado por funcionarios del CTI.

De acuerdo con la Fiscalía, la pareja habría convivido por alrededor de un año y medio, tiempo en el que al parecer el denunciado tenía, a la mujer de 19 años, sometida a hechos de violencia psicológica y física.

Según el testimonio presentado por la víctima el 18 de marzo del presente año, el hombre habría llegado a la casa donde vivían, en el barrio Samaria, y en medio de insultos la amenazó diciéndole que la mataría si lo dejaba y la hirió con arma cortopunzante en el antebrazo, hecho respaldado por el dictamen de Medicina Legal.

En otro acto de agresión registrado el 15 de mayo de 2021, el presunto agresor, al parecer en estado de embriaguez, la maltrató nuevamente de manera física y verbal. En esa ocasión el dictamen de Medicina Legal indicó que tenía golpes y heridas en la cabeza, además de lesiones en las extremidades superiores e inferiores de su cuerpo.

De acuerdo con la narración de los hechos en los que fue agredida, la mujer señala que las agresiones iniciaron el 31 de diciembre de 2020, donde al parecer por celos, el hombre se salía de casillas llegando a maltratarla.

La joven, quien se alejó de su presunto victimario y vive en un hogar para mujeres víctimas de violencia, dijo a las autoridades que aun viviendo en este lugar, el pasado mes de septiembre volvió a ser víctima de agresiones por parte de su expareja.

“Con la cacha me dio en la cabeza, comenzó a tirarme a las manos, me hirió con el machete en las manos, luego con una escalerita me quebró un dedito, casi que no me escapo, después me fui de urgencias para Versalles y me fui de cirugía; cuando salí de la clínica me fui para la casa de mis papás y empezó a acosarme por el celular.

Desde mayo a acá me acosa por el celular, me dice que, si no vuelvo con él, me va a matar, o mata a alguien de mi familia, que soy una perra, una zorra, que me mantengo con los mocitos y que ojalá me encuentre para ir a pagarme”, es uno de los hechos narrados por la joven en el momento de la denuncia.

Otra de las ocasiones que señaló en que fue agredida, se dio mientras ella realizaba un trámite por el sector de la Alcaldía de Manizales, desde donde salió caminando hacia el sector donde cogería el transporte público hacia su lugar de residencia, lugar donde señala fue amenazada.

“Me abrazó y me empezó a chuzar con un cuchillo y me llevó para la casa de él, y me decía que, si no voy a ser de él, no voy a ser de nadie así me tenga que matar; me tiró sobre la cama, se fue y me encerró con llave. Como yo estoy en una casa hogar y tenía cita con la psicóloga de la Fiscalía, le dije que, si no me dejaba ir a la cita, él era el que se iba a meter en problemas, y así me dejó salir”. Dijo en el testimonio.

Dadas las circunstancias, el juez avaló la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento intramural en la cárcel La Blanca de Manizales, indicando que se considera un peligro para la víctima; además pidió que sea investigado por los delitos de tortura y secuestro. El acusado no aceptó los cargos.

