Aerocafé, educación, caficultores, temas de Jorge Enrique Robledo en Caldas

El senador, Jorge Enrique Robledo, en su visita a Caldas, ha señalado que espera el apoyo de la comunidad para ser ratificado como candidato presidencial por la Coalición de la Esperanza en los próximos comicios electorales. Asegura que es momento de unir al país para sacarlo de la crisis en la que asegura está Colombia.

“Eso incluye unirlo socialmente, necesitamos un gobierno que les de posibilidades a los asalariados, a los campesinos a los indígenas, a los informales, pero también a las clases medias y a los empresarios que está por el progreso del país. Este no es un proyecto antiempresarial de ninguna manera, porque no es posible sin empresas desarrollar un país, si ustedes se fijan yo algunas veces me he estrellado con uno y otro empresario, pero no por empresario, sino por corrupción, ese es un problema distinto”.

Resaltó que tiene listas sus propuestas en educación, salid, medio ambiente y lucha anticorrupción que, incidirán particularmente en Caldas con temas como Aerocafé, economía cafetera e industria.

“En estos próximos días voy a oficializar una propuesta para la universidad pública y la privada, ahí también hay una propuesta para Caldas, el cuidado del ambiente, eso es una cosa que tenemos que hacer con todo rigor y con toda seriedad y ustedes saben que yo soy estudioso de esos temas”.

En cuanto al tema del Aeropuerto del Café, recordó que este fue diseñado en su primer momento en la historia de Caldas, por su tío Gustavo Robledo Isaza, por lo que asegura que es un proyecto que conoce y lamenta las fallas en ejecución que asegura, tienen que ver con decisiones locales.

“Ustedes saben que yo no he sido parte de ninguno de estos gobiernos y esperemos que no se sigan equivocando para que el proceso avance; pero lo que yo puedo decir como presidente de la República es que cuenten con que tendrán un amigo con la jefatura del estado, ahora, un amigo que también exigirá que las cosas se hagan de la mejor manera porque necesitamos que los proyectos salgan adelante”.

La economía cafetera es otro de los temas que influyen en el desarrollo de Caldas y sobre el que asegura, hay cosas sobre las que hay que poner atención desde la Federación, para proteger el patrimonio de los caficultores.

Es el caso de la venta de café a futuro, sobre lo que aseguro, hay un problema grave que tanto él como la organización Dignidad Cafetera, ya habían adevertido.

“Esos son negocios de alto riesgo, y bueno, se ha generado un riesgo grande ahí que lo puedan resolver y que la Federación de Cafeteros encuentre la manera de resolver esas dificultades, haciéndole una advertencia a los caficultores, y se los digo con todo cariño, esos son contratos que ahí están y que uno no puede considerar como si no estuviera nada”.

Sin embargo, señala que el problema actual que más tiene en riesgo la estabilidad cafetera en Colombia, tiene que ver con las cooperativas.

“Tengo muchas informaciones de problemas graves, por ejemplo, la quiebra, llamémosla así, de la Cooperativa de Andes; es un problema gravísimo. Mi llamado a la Federación de Cafeteros, es pilas con las cooperativas, o sea, si las cooperativas de caficultores desaparecen, los problemas de los cafeteros se van a agravar muchísimo porque quedarán en manos de los intermediarios privados”.

Espera entonces continuar con su gira por el país con lo que señala, es una propuesta que no se ciñe a la estructura tradicional de aplicar la política, sino que muestra, desde la crítica, el análisis y la vigilancia de lo público, una manera de fortalecer el país desde lo económico, industrial, educativo, medio ambiente y protección de la salud.

Le puede interesar:

“La deuda histórica es el reconocimiento territorial” comunidades indígenas

Abierta la licitación para recuperar la Escuela Juan XXIII de Manizales

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.