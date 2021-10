A mano armada roban a conductor de plataforma digital en Piedecuesta

Jaime Ramírez, conductor de la plataforma Indriver, fue víctima de robo cuando aceptó un servicio de dos personas que fueron recogidas en San Francisco, y quiénes lo motivaron a seguir recogiendo a clientes por la carrera 27.

Al llegar al seminario San Alfonso, en Piedecuesta, los delincuentes pusieron dos armas en la cabeza y pecho del conductor, amenazándolo para que entregara todas sus ganancias , billetera y su celular.

Jaime contó a Caracol Radio que le robaron 700 mil pesos, dinero que le acababan de pagar de su trabajo.

Puede leer:

"Llegando al seminario me dijeron que me metiera a mano derecha, me pagaron con un billete de 50, no tenía sencillo, saqué lo que tenía de producido y pues me sacaron el revólver, no sé si era traumático, uno en el pecho y el otro en la cabeza, me robaron la plata, un celular que tenía para las aplicaciones, me amenazaron que si hacía algo me disparaban", contó.

Al parecer, luego del hurto, los dos delincuentes se bajaron del vehículo y tendrían más cómplices debido a que de inmediato se subieron a un vehículo rojo que los estaba esperando para huir del lugar.