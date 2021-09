Llamado urgente al Gobierno para enviar más dosis de Moderna a Cali

Un llamado urgente al Gobierno Nacional para que priorice el envío de más dosis de la vacuna Moderna a Cali, hicieron las autoridades de salud de la ciudad, luego de que se evidenciara que de un promedio de siete personas que faltan por vacunarse contra el COVID-19, tres requieren segunda dosis de Moderna.

Frente a ello, la titular de Salud Pública en Cali, Miyerlandi Torres Agredo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que priorice el envío de esta vacuna a la Capital del Valle.

"Realmente es una necesidad, pues esperamos llegar a los eventos de fin de año, que empiezan a finales de octubre, con esquemas completos de vacunación. Sin esta vacuna, no vamos a poder cumplir con lo que tenemos proyectado, evitando nuevos picos epidemiológicos", manifestó la funcionaria.

Además, enfatizó que la vacunación es necesaria no solamente para proteger a la ciudadanía caleña sino también a turistas y visitantes.

"Entiendo perfectamente que la comunidad esté disgustada y en desacuerdo porque no podemos responder de una manera oportuna. Sin embargo, quiero dejar claro que no es responsabilidad de nuestro organismo, pues aplicamos las dosis que teníamos disponibles, que recibimos el sábado por parte del Gobierno Nacional y que ya escasearon. No tenemos con qué responder a las personas", matizó.

Cali cuenta con más de 250 equipos vacunadores y 95 puntos de inmunización contra el COVID-19, además de estrategias para llevar la vacunación a todas las poblaciones.