Jorge Iván Ospina dice que no ha incurrido en ningúna irregularidad

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en las que pudo incurrir al decidir vincular a integrantes de la denominada primera línea a la Alcaldía.

Los jóvenes estarían cumpliendo trabajos de reparación de semáforos, demarcación víal, entre otras labores, por lo cual La Procuraduría pidió a la Alcaldía de Cali que en un plazo de 10 días, sustente la vinculación laboral de dichos jóvenes, qué tipo de contratación tienen, cuánto ganan o van a devengar y los nombres de los que pertenecen a la llamada primera línea.

En entrevista con 6 AM de Caracol Radio, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que no conoce el documento por parte de la Procuraduría y afirmó que no ha incurrido en ningúna irregularidad y que los temas sociales se deben resolver con inversión social.

En ese sentido, la Alcaldía elaboró un Plan de Inserción Social para los jóvenes de Cali que incorpora empleo, educación, recreación, intervención en el consumo de drogas y en ese caso, también están incluidos los jóvenes de primera línea.

“Los temas sociales se resuelven con inversión social”, fue la reacción del alcalde Ospina ante el llamado de la Procuraduría para aclarar la vinculación laboral de jóvenes de primera línea.

“Yo creo que a mí no me debe avergonzar pretende resolver un problema de un estallido social a partir de las inversiones del Estado, dando contenido a muchos jóvenes de la ciudad”, dijo Ospina

Sin embargo, la duda ante la Procuraduría es si la forma en que fueron vinculados o contratados a la administración distrital presenta alguna irregularidad. Ante ello, el alcalde afirmó que no hay irregularidades, ni se rompe la norma, es más, respondió que las dificultades con los jóvenes son porque “a la hora de vincularlos no tienen la libreta militar, no tienen cédula, no tienen los registros que se tienen que tener para el Estado”.

El alcalde de Cali se refirió que hay sectores que quieren resolver los problemas sociales desde lo represivo y policial y él tiene una propuesta diferente “yo quiero decirles que están equivocados, que es una ruta inapropiada, irrespetuosa que no resuelve la situación de fondo y creo que entender que la acción pedagógica de reparar lo que se ha dañado, de arreglar los semáforos, de arreglar el mobiliario urbano, de organizar la fachada, es algo que en sí mismo nos trae consigo la reconciliación y nos trae consigo nuevos reconocimientos”.

Ante el lento proceso de la rehabilitación semafórica de la ciudad el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina sostuvo que es un proceso que se debe hacer con las aseguradoras, las cuales lo han hecho lento, además se aprovechará el momento para hacer un reemplazo del tipo de semáforo a uno acorde con el plan digital que se está proyectando en la ciudad.