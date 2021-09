Danilo Eduardo Fernández Becerra se posesionó como concejal de Manizales

En la tarde del martes 21 de septiembre se realizó en el recinto del Concejo de Manizales la posesión como concejal del partido Liberal, Danilo Eduardo Fernández Becerra quien llegaría a la corporación con 3.001 votos, tras el proceso judicial que de Julián Pineda López a quien le fue declarada por los entes judiciales la nulidad electoral.

“Vamos a trabajar de la mano de todos, para que todos los habitantes de la ciudad de Manizales se sientan bien representados, veo que tenemos un trabajo importante y especial durante estos próximos dos años, me pongo a la orden de mi bancada, me pongo a la orden de mi partido, me pongo a la orden de ustedes y siempre, de a manera más emotiva y más especial, vamos a hacer ese ejercicio bonito y ese control político que realmente tenemos que hacer”, dijo en sus palabras de posesión el concejal Fernández Becerra.

Por su parte, el presidente del Concejo municipal, Jhon Hemayr Yepes Cardona, resaltó que con esta posesión se llega al número impar en la corporación, permitiendo esto evitar un empate a la hora de realizar votaciones.

“Creo que entra a hacer un contrapeso en el sentido de que es una bancada de oposición, que empieza a hacer un contrapeso a la administración municipal, también a los concejales que en este caso seríamos de gobierno, y es muy importante la participación de ellos en la corporación; y mucho más en el sentido en el que ya el concejal como tal entra a los debates más importantes de final de año como son la adición presupuestal, el presupuesto del otro año, en fin, unos componentes mu importantes y creo que es el componente más exacto”, señaló Yepes Cardona.

Es así como, tras de más de 20 meses de haber iniciado labores con 18 corporados, el Concejo de Manizales logra tener sus 19 curules completas.

