Nueve toneladas de alimentos vendidas en mercado Campesino del 20 de julio

En un nuevo Mercado Campesino instalado en el barrio 20 de Julio, más de 600 personas del sector y de los barrios aledaños surtieron sus canastas familiares con nueve toneladas de alimentos frescos y a bajo costo, vendidos sin intermediarios por asociaciones de campesinos de los Montes de María, en cumplimiento de la estrategia de la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR).

Delcy Ramírez, llegó desde el barrio el Campestre a mercar en este lugar; la mujer aseguró que le informaron de la actividad y no dudó en acercarse para surtir su nevera de alimentos frescos y económicos.

“Me informaron de este mercadito en el 20 de Julio, y aunque no vivo por acá me viene a comprar. Me gusta que traigan estas actividades a los barrios, encontramos precios asequibles para nuestro bolsillo”, relató Delcy.

Por su parte, Omery Cecilia Torreglosa, se acercó con mucha curiosidad al Mercado Campesino para comparar precios e informarse de la dinámica de esta actividad. La mujer deseaba conocer si estas jornadas se realizan con frecuencia en su sector y agradeció a la Alcaldía y al PES-PR por pensar en el beneficio las familias.

“Yo llegué para ver cómo es el sistema y me voy contenta de comprar a buenos precios lo que llevo a la casa”.

Renace economía de los agricultores

Con rostros entusiastas, los 19 agricultores agradecieron al Plan de Emergencia Social Pedro Romero y a sus aliados, por promover estos espacios para el beneficio de ellos y el de las comunidades en situación de pobreza extrema. Aseguran que estos Mercados Campesinos, impactan en la seguridad alimentaria y económica de dos sectores visiblemente golpeados por la crisis que se disparó con la llegada del COVID-19.

La agricultora Yaneris Gómez, proveniente del municipio de María la Baja, manifestó que estas plazas móviles son de gran ayuda para ellos y para los cartageneros en situación de pobreza extrema, ya que les brindan la oportunidad de ofertar su mercancía a precios bajos, sin intermediaros y así ganan todos.

“Lo mejor es que nos ayudan a nosotros a reactivar la economía y le ayudan a las familias a adquirir alimentos ahorrándose unos pesos”.