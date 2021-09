Concejo de Cartagena solicitó no continuar el PAE por la Bolsa Mercantil

A la plenaria asistió la secretaria de educación Olga Acosta, en compañía de Doris Arrieta, directora financiera de la secretaría de educación; quienes hicieron referencia a los seis contratos que tiene la secretaria por concepto de arriendos, el contrato de aseo y los contratos de alimentación escolar, conectividad e interventoría.

Los concejales manifestaron su respaldo y apoyo para dar la lucha en pro de la educación, conociendo el esfuerzo con el que se está trabajando para brindarles a los estudiantes todas las condiciones de bioseguridad para el regreso a clases presenciales.

Los concejales tomaron la palabra manifestando sus opiniones al respecto más específicamente de las vigencias futuras que se comprometerán en relación al Plan de Alimentación Escolar.

El concejal César Pión, de la bancada de La U intervino diciendo: “Las comisiones del plan y de presupuesto deben tener de manera puntual un documento con toda la información pertinente sobre lo que se va a entregar para vigencias futuras, firmado por el ordenador del gasto y esto nos servirá como certificación, para evitar inconvenientes futuros".

Por su parte, la concejal liberal, Gloria Estrada quien siempre se ha manifestado sobre el tema de alimentación escolar dijo: “no entiendo por qué esta administración o la secretaria de educación, insiste en hacer un PAE por la bolsa mercantil y quiere premiar al contratista adjudicando este contrato. No entendemos por qué no se adelanta un proceso para contratar y hacerlo; sería irresponsable de nuestra parte si premiamos a un contratista, cuando se tiene la oportunidad de poder brindarle un excelente PAE a nuestros niños”.

“Como concejal, madre de familia y ciudadana cartagenera le pedidos hoy a la secretaria de educación que no le sigan dando este contrato al operador, hay tiempo para hacer un proceso transparente donde los ganadores sean los niños y niñas de Cartagena”, puntualizo Estrada

El concejal de la coalición alternativa Javier Julio intervino manifestando “si quieren que apoyemos una aprobación de vigencias futuras para que el mismo contratista que está entregando alimentos en mal estado continúe, no lo vamos a hacer. No podemos seguir premiando a un contratista que se está burlando de la ciudad; se deben tomar acciones serias con este contratista que definitivamente le han quedado mal a Cartagena y ha puesto en peligro la salud de los niños cartageneros”.

Los concejales Oscar Marin y Rodrigo Reyes, ambos conservadores coincidieron en que no es justo continuar la contratación del PAE por bolsa mercantil, donde se tiene el tiempo suficiente para hacer una contratación por licitación multi oferente.

“La administración hoy cuenta con tiempo suficientes para adelantar procesos jurídicos y garantizar lo que hoy están pidiendo en vigencias futuras y aun así cumplir con el calendario académico para el ingreso a clases. Llego a una conclusión con todo el tema de vigencias futuras, y es que existe una pereza jurídica para poder hacer procesos licitatorios, no entiendo por qué estando en una administración anti corrupción siguen ocurriendo estas cosas” afirmo Marín Villalba.

La secretaria de educación Olga Acosta finalizó el debate manifestando estar agradecida con la intención que tienen los concejales con todas las sugerencias brindadas, para seguir mejorando, acogiendo todos los comentarios y así poder sacar adelante todos los contratos para los que están solicitando vigencias futuras.