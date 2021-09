Familia de joven que falleció en centro de rehabilitación pide justicia

Familiares de Abraham Josué Chía Robles denuncian que tras su muerte en la Fundación Bethel hay toda una serie de irregularidades. El joven sufría de problemas de inestabilidad emocional por lo que su familia en Cúcuta buscó una institución para iniciarle un tratamiento.

Abraham llegó a Bucaramanga el 3 de septiembre a la Fundación Funcape, donde la familia acordó que recibiría terapia; sin embargo, sin autorización, el joven fue trasladado supuestamente a otra sede en el barrio La Aurora, que resultó ser Hogares Bethel, ubicado en la carrera 21 con calle 41 en el centro.

Nhora del Carmen Robles, la mamá, señaló que todos los días llamaba a Bethel preguntando por el tratamiento de su hijo y le manifestaban que todo estaba bien. Hasta el pasado 10 de septiembre cuando la alertaron de su muerte.

"Me llaman y me dicen que me encomiende al espíritu santo porque mi hijo falleció y me colgaron. Cuando empecé a marcar y a tratar de averiguar lo que había pasado, fue imposible".

Después de la noticia la mujer viajó hacia Bucaramanga y de camino se enteró que su hijo fue asesinado. Lo peor estaba por venir, pues en la audiencia escuchó lo que había pasado.

"Según lo que dijo el juez, después del almuerzo cuando lo metieron en esa pequeña celda, sin culpa tocó con el pie la cabeza de ese hombre, que lo mató, y él se paró le pegó una patada en la cabeza que dejó a mi hijo inconsciente. Pero no fue suficiente sino que le amarraron una sábana al cuello y dos personas más que participaron, cada uno tiraba de un lado".

La familia buscó respuesta de Bethel donde murió, de Funcape de donde lo trasladaron sin servicio y de las autoridades, pero hasta ahora no ha pasado nada.

"Quiero saber por qué me decían que estaba bien, pero lo recluyeron en esa celda de tortura. Por qué no hacen una clasificación de las personas que reciben".

Abraham era auxiliar de odontología. Su familia desde Cúcuta, pide justicia.