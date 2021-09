“Colombia no puede convertirse en un desorden”: Oscar Barreto

El exgobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga abrió el telón en plaza pública para su aspiración al Senado de la República. Durante un recorrido por la población del Espinal, el dirigente del partido Conservador mostró su preocupación por las amenazas que se ciernen sobre la democracia colombiana por iniciativas populistas y demagógicas.

“Mi único propósito de llegar al Senado es a defender mi país y las instituciones de esta patria. Creo firmemente que Colombia no puede convertirse en un desorden y pongamos en riesgo nuestra libertad”, expresó durante un encuentro con dirigentes de la colectividad azul agrupados en torno al exrepresentante a la Cámara, Hernando Cárdenas Cardoso.

Barreto instó a un grupo de jóvenes que hicieron parte de esta actividad a querer la política y tener una verdadera vocación de servicio.

“La gente dice querer la política y no es cierto. Lo que les gusta es que los nombren para andar un carro oficial y acceder a unos privilegios, pero no quieren la política. En esta actividad no necesita tener vocación. No estar borrachos en una discoteca con el celular apagado”, dijo el aspirante al Senado.

Barreto Quiroga afirmó que algunos tratadistas en el tema de la política latinoamericana alertan por la llegada a esta actividad de personas que no tienen las cualidades para el servicio público.

“La democracia en Latinoamérica está en riesgo porque se está llenando de gente mediocre. No tienen la visión de cómo se hace un plan de desarrollo y están llevando la política al despeñadero”, sostuvo el exmandatario del Tolima.