Enrique Vives Caballero se habría intentado fugar: Ministerio Público

Se tejen nuevos detalles en el caso de la tragedia de Gaira, hecho de conocimiento público que involucra al empresario Enrique Vives Caballero, quien según confirmó el Ministerio Público, intentó fugarse de la clínica Perfect Body de Santa Marta, justo cuando se trasladaba hacia el centro psiquiátrico donde iba a ser sometido a una serie de estudios médicos por un supuesto shock postraumático.

La representante del ente de control, Gloria Guzmán Duque, dijo en audiencia que "muchos comportamientos hemos tenido que padecer desde el 13 de septiembre hasta la fecha. Solo quiero mencionar una anotación que se hace en la historia clínica, en la que se muestra alerta orientada en las tres esferas, colaborador, bien orientado, pero que, minutos después, cuando se instala la audiencia y él - refiriéndose a Enrique Vives Caballero - dice que está inconsciente y, una nota de enfermería del 15 de septiembre, a las 17:46 que dice: paciente que no acepta remisión, se intenta fugar varias veces, se le detiene y se le explica, el cual no acepta la remisión y no firma consentimiento".

Guzmán Duque confirmó que, Vives Caballero "se da a la fuga con familiares, abogado y su custodio".

INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA

Por estos hechos, se hace necesaria la intervención de la Procuraduría General de la Nación para abrir una indagación preliminar a miembros de la Policía Nacional que tuvieron alguna participación directa e indirecta en el procedimiento.

El ente de control busca establecer la "existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas supuestas irregularidades en el procedimiento realizado por los miembros de la Policía Nacional al momento de la captura de Vives Caballero y su disposición ante el juez de conocimiento".

Así mismo, la Procuraduría ordenó "la práctica de pruebas con la finalidad de identificar a los presuntos responsables, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó el procedimiento policial por parte de los funcionarios adscritos a la Policía Metropolitana de Santa Marta".

Es preciso anotar que, el custodio que acompañaba a Enrique Vives Caballero en la clínica Perfect Body de la capital del Magdalena, no informó a sus superiores sobre el traslado, situación que agravaría mucho más la situación.