Medellín busca que habilitar los aforos completos en lugares para eventos

El alcalde de Medellín Daniel Quintero, aseguró que se ha perdido un mes de vacunación en la ciudad porque son los días que no llegan inmunizantes y recalcó que debido a este retraso en el plan de vacunación la reactivación económica no ha sido completa, especialmente para los espectáculos masivos afectando la industria del entretenimiento. Especialmente organizadores de conciertos y otros eventos masivos.

Por ello dijo que le solicitará al gobierno nacional que le permita ampliar los aforos en escenarios como el estadio Atanasio Girardot y otros lugares utilizados para conciertos.

“Hay muchos conciertos que no se pueden hacer en la ciudad debido a que el aforo no da, en el modelo de negocio no da, entonces qué queremos, pasar del 50% que tenemos hoy de aforo al 80% y hasta el 100%, pero con carné de vacunación. Estamos hablando con el ministerio de salud para que nos permita esa alternativa en la ciudad”, detalló el alcalde Quintero.

El mandatario insiste en que el mejor control para esos eventos es solicitar el carné de vacunación a los asistentes, exigencia que dice fue muy positiva, tanto que evitó que se tenga en este momento otro pico de la pandemia después luego de la celebración de la feria de las flores con eventos masivos y presenciales.