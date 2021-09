Unidad para las Víctimas no tiene proyectos de vivienda en Piedecuesta

La Unidad para las Víctimas en Santander está alertando de una falsa estafa a nombre de la entidad. Algunas personas en Piedecuesta han entregado dinero a falsos tramitadores para inscribirlos en supuestos proyectos de vivienda.

Según la investigación de la unidad están cobrando 90 mil pesos. Ya son al menos 30 familias las que han caido en la trampa.

Paola Andrea Meléndez, directora territorial Santander de la unidad para las víctimas, indicó que al realizar la verificación con la Alcaldía de Piedecuesta, ellos tampoco están adelantando proyectos.

"La unidad no da vivienda, no es nuestra misionalidad. No solo están cobrando sino también están jugando con la ilusión de las personas de tener casa propia".

Desde la unidad reiteraron que ningún trámite se cobra y si las víctimas tienen alguna inquietud se resolverá por la página web de la entidad.