Sindicatos protestarán por aprobación de reforma tributaria 2.0

Después de darse la aprobación por parte del Congreso de la República y la Cámara de Representantes de la reforma tributaria faltando solo la conciliación, los sindicatos en el oriente del país han indicado que se debe hacer una socialización completa de este proyecto antes de dejarla en firme ante el pueblo colombiano.



Según el Gobierno Nacional en esta reforma bautizada 2.0 se busca recaudar 15.2 billones de pesos para poder suplir los problemas que dejó la pandemia del COVID-19 durante el año 2020 y los problemas fiscales, buscando no afectar a la clase media y baja del país y poder con esto mantener diversos programas incluyendo el ingreso solidario.



Martín Cruz presidente de la CUT en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que analizarán en las próximas horas el documento que sea emitido para conocer en detalles este mecanismo de recaudo que ha establecido el gobierno nacional.



“Hoy manifestamos desde la Central Unitaria de Trabajadores que no compartimos la manera como el Gobierno Nacional presenta el gobierno y cita a las dos cámaras el respectivo debate para de manera ágil sacar la reforma como lo ha planteado el gobierno, no nos da la oportunidad de discutirla y analizarla con el pueblo colombiano y esto es lo que siempre hemos criticado. Creemos que es otra equivocación de el presidente Iván Duque de pasar esa reforma como lo ha planteado y por esto estamos organizando la movilización de el próximo 28 de septiembre, esta marcha se realizará por los 10 proyectos y no estamos de acuerdo en el actuar del gobierno conjuntamente con el congreso de la República para sacar adelante este proyecto”, dijo el líder sindical.

Han indicado que seguirán en las protestas sociales durante estos meses, y el gobierno de igual forma ha ratificado que en este proyecto se aprobaron los artículos que exoneran hasta el 2022 del pago del IVA y el impuesto al consumo a los restaurantes y bares que pertenezcan al régimen simple.