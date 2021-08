Proponen prohibir entrada a Transmilenio a personas que no estén vacunadas /

El concejal de Bogotá Oscar Ramírez Vahos es quien hace esta polémica propuesta luego de conocer un sondeo que indica que el 20% de la población en la capital del país no estaría dispuesta a vacunarse contra el COVID-19 por razones como que no necesitan la vacuna, que no creen en la misma, que los biológicos no son eficientes o que simplemente tienen desconfianza en estos medicamentos.

“Le hacemos una propuesta al Distrito de considerar la posibilidad de no permitir el ingreso a personas no vacunadas a estadios, conciertos, restaurantes, eventos masivos e incluso Transmilenio, también trabajar con particulares para trabajar en incentivos que permitan que las personas se vacunen”, manifestó el Concejal.

Aunque, por ahora, ni la Alcaldía ni Transmilenio reaccionaron a esta propuesta, Caracol Radio consultó expertos en temas jurídicos y, si bien sitios y empresas privadas pueden reservar los derechos de admisión de las personas, en el caso de Transmilenio no se podría prohibir la entrada a sus usuarios ya que este transporte es un servicio público esencial.