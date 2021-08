Montañas de basuras en las calles de Floridablanca

Una semana después del cierre del relleno sanitario El Carrasco y sin tener un sitio en donde depositar las basuras, Floridablanca, afronta una emergencia.

En el municipio no se hace recolección de residuos, en algunas zonas, desde hace 10 días, y las comunidades ya están desesperadas. Este sábado decidieron sacar los residuos a las esquinas.

Sectores como El Dorado, Villabel, La Cumbre, Santa Ana, El Reposo, la calle 200, entre otros están inundados de bolsas.

"Sacamos la basura porque ya nos estamos inundando de malos olores en nuestras casas. En los otros municipios ya empezaron a recoger y acá no. Parece que no tuvieramos alcalde no dice nada", dijo uno de los afectados.

Floridablanca, pese a que decretó calamidad pública, es el único municipio del área metropolitana, que no está disponiendo en El Carrasco.

Como plan de contingencia se alquilaron volquetas y contenedores donde se están guardando las basuras, mientras se busca un relleno sanitario.

Caracol Radio ha llamado en múltiples oportunidades a Sergio Caballero, gerente de la Empresa de Aseo, EMAF, para conocer la situación del municipio, pero no ha sido posible contactarlo.