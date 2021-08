Adiós al 'Cóndor Legendario', el compositor Ángel Alfonso Molina

Con música, globos blancos y una calle de honor, fue despedido el compositor Ángel Alfonso Molina en su natal municipio Juan de Acosta, donde le rindieron homenajes por su legado.

El cuerpo del poeta y académico, permaneció en cámara ardiente en la iglesia Juan Bautista, durante la mañana de este jueves 12 de agosto, jornada en la que se cumplieron dos eucaristías para despedirlo.

Jesús Antonio Molina, hermano del fallecido compositor, recordó en Caracol Radio, que 'Poncho' como le llamaban cariñosamente, era un hombre que le gustaba el campo, la música y la docencia.

"Todas sus canciones eran vivencias. Él por ejemplo venía de la finca y compuso una canción al pueblo. Se paró en la popa y él miraba cuando yo miro al pueblo mío, veo una tacita de plata y eso lo inspiró e hizo una canción", asegura.

Su hijo, 'Miche' Molina, acordeonero y quien trabajaba con su papá, dijo que las nuevas generaciones deben conocer todo el legado del maestro, quien educó a múltiples generaciones en Juan de Acosta.

"Nos abandona solamente de cuerpo, pero queda en la eternidad y como un ícono de Juan de Acosta. Él siempre fue mi compañero de fórmula y alcanzamos a grabar un álbum, hay otro inconcluso, pero Dios mediante vamos a solucionar con el material que se había logrado grabar".

ESCULTURA DEL CÓNDOR LEGENDARIO

El compositor estaba trabajando junto con la Universidad Simón Bolívar, una escultura del Cóndor legendario, que será ubicada en Juan de Acosta en honor a su canción.

El arquitecto Ignacio Consuegra, Vicerrector de Infraestructura de la institución, explicó que la idea nació luego de un viaje que realizó a España, donde adelantaba sus estudios.

"Ahora en Granada tuve la oportunidad de ir a una cueva de gitanos y me sorprendió que estaban cantando una canción vallenata de Escalona y me les acerqué y ellos no hablaban bien español, pero un amigo me ayudó y la otra canción que tenían era el "Cóndor legendario y eso me sorprendió mucho porque yo me crie en Juan de Acosta" dijo Consuegra.

Agregó que una vez en Barranquilla, se prometió hacer el monumento del cóndor, por lo que diseñó la maqueta y el dibujo que luego le presentó al compositor Ángel Alfonso Molina.

"Eso no hace más de un mes, llegué a su casa, lo encontré en la hamaca acostado y todavía recuerdo la felicidad de haber visto que teníamos ese proyecto" dijo Consuegra, quien lamentó que el maestro Molina no vaya a conocer el monumento cuando ya esté listo.

En noviembre, también se espera un homenaje póstumo al compositor, en el marco del Festival Vallenato Cóndor Legendario que Molina promovió hace más de 30 años.