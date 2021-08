“Los asesinatos en Cauca son pan de cada día”: Hermes Pete

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (INDEPAZ), denunció que en el Cauca ya se registran 18 líderes sociales, defensores de DD.HH y firmantes de acuerdos asesinados solo en el 2021.

Los constantes hechos de violencia han generado zozobra entre las comunidades del departamento del Cauca.

Así lo denunció Hermes Pete Vivas, consejero mayor del CRIC: “los asesinatos en Cauca son pan de cada día, al igual que las amenazas, desplazamientos, reclutamientos y combates.”

Ante el recrudecimiento de la violencia señaló que las acciones gubernamentales por retomar el control de los territorios no han sido efectivas.





Lea también:





“Visitan el Cauca en los consejos de seguridad, después de las masacres aumentando el pie de fuerza, pero nosotros no vemos ninguna acción ni resultado, por el contrario, se ha ido agudizando y creando más zozobra”, aseguró el consejero Pete.

Denunció también que varios líderes sociales, indígenas y campesinos han recibido amenazas de muerte, situación a la que las autoridades no han prestado atención.

“Conmigo no ha sido nada fácil, le he dicho al gobierno que prefieren verme muerto que defender la vida, aun no hay garantías, ni siquiera para uno que es consejero mayor, ahora imagínese que pueda suceder con el resto de la población”, aseveró Hermes Pete.

Concluyó señalando que luego de tres meses de constantes denuncias de amenazas, no se ha evidenciado ninguna preocupación por parte del estado, por lo cual anunció que se convocará una audiencia pública para solicitar garantías para el ejercicio de las comunidades.