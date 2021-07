Universitaria denuncia que fue afectada por trino del actor Jorge Cárdenas

Daniela Torres Rivera es una caleña estudiante de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, el pasado 19 de julio se encontraba almorzando en un restaurante al sur de Cali con sus ex compañeros del colegio Bennett, donde compartieron según Daniela, temas personales y de interés nacional como el Paro

“Hablamos de la realidad del país como lo hace cualquiera, incluso con puntos de vista diferentes pero respetando opiniones”, muy cerca a la mesa donde estaban, una persona habría tomado fotografías a este grupo de jóvenes sin su autorización y argumentó que planeaban actos vandálicos a la ciudad para el siguiente día, 20 de julio, con el presunto aval del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

Lea también:

“Ninguno de nosotros conoce al alcalde y menos estábamos planeando actos violentos contra la ciudad”, puntualizó la joven frente a esta acusación que minutos después fue publicada en la cuenta de Twitter del actor Jorge cárdenas @CardenasJorgee con las respectivas fotografías.

Trino borrado de la cuenta de twitter del actor Jorge Cárdenas / Redes Sociales

“De inmediato empezaron los ataques después de esta publicación, nos expusieron, y aunque el actor eliminó dicho trino, en otras cuentas siguen circulando las fotos y se hacen comentarios inapropiados sobre esta falsa noticia”.

El trino de Jorge Cárdenas decía lo siguiente : “ Al parecer estos ‘Angelitos’ estaban en un restaurante de Ciudad Jardín en #Cali preparando lo que van a llevar a cabo mañana en la ciudad con la aprobación del alcalde @JorgeIvanOspina. Quien los fotografió pudo escuchar como planeaban diferentes acciones para vandalizar la ciudad.”

“Jorge no ha presentado disculpas frente a este hecho y seguimos esperando a que lo haga, el caso se encuentra en la Fiscalía y esperamos respuesta de las autoridades”, siguió narrando Daniela, quien se mostró indignada por un articulo que escribió el cantante este fin de semana, en donde se refiere al tema, pero sin presentar excusas y donde admite que “no conocía a los de la foto del trino, pero que serían posibles víctimas, sin saberlo, de adoctrinamiento”, frente a este hecho la afectada escribió en redes sociales una respuesta a esta publicación y puntualizó:

“ Me gustaría dejar un mensaje y un llamado a la mesura, también como pongo en esa carta, porque creo que hemos llegado como sociedad a un punto donde deshumanizamos completamente a la persona que piensa diferente, yo creo que la persona que presuntamente nos escuchó en el restaurante, y que nos tomó las fotos sin permiso, no pensó en nosotros como seres humanos o como personas, sino que nos vio com una ideología” .

Daniela Torres sigue a la espera de una disculpa del actor y hoy activista político Jorge Cárdenas, como también a la evolución en el proceso que puso en manos de la Fiscalía.