Aparecen carteles en las calles de Cali que invitan a no vacunarse

Caleños se han encontrado en algunas paredes en las calles de la ciudad y en paraderos del MIO, carteles que invitan a ‘no vacunarse’, estos harían parte de campañas de movimientos mundiales antivacunas y grupos religiosos.

“NO A LAS VACUNAS, por tu bien y el de los tuyos NO TE VACUNES, no es un experimento es el plan de las grandes élites en contra de la población mundial, la maldad ha llegado a su límite no te fíes de ellos”: Dicen los carteles denunciados por algunos ciudadanos. Remiten también a dos sitios con contenidos presuntamente científicos, para probar que las vacunas serían malas para los humanos y contienen testimonios de personas alrededor del mundo que declaran haber quedado supuestamente ‘magnetizadas’ después de la aplicación de estas.

En portales de carácter religioso, que también se promocionan en los afiches, se habla de que las vacunas serían ‘obra de satanás’, en videos que se difunden rápidamente en redes sociales y en especial por WhatsApp.

Por lo pronto se invita a la comunidad para que haga caso omiso a la desinformación y a consultar fuentes de salud oficiales para acceder al proceso de vacunación que se adelanta en la ciudad, ademas de el llamado a no difundir cadenas falsas que contengan supuestos estudios científicos que desinforman sobre el efecto de las vacunas.