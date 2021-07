Preocupa llegada de jóvenes de primera línea al barrio Ciudad 2000 de Cali

En desacuerdo se encuentran varios habitantes del barrio Ciudad 2000 del sur de Cali, luego que la Alcaldía, en acuerdo con los jóvenes manifestantes, decidieran autorizar el uso del polideportivo del sector, para actividades culturales y asambleas de jóvenes que se encontraban en la estación del Mio, Univalle, por varios meses desde el inicio del Paro Nacional.

En las últimas horas, un grupo de más de 100 personas, se dieron cita en este espacio deportivo, para exigirles a algunos funcionarios de la alcaldía que se encontraban junto con algunos manifestantes adelantando labores adecuación del escenario, que “no sean reubicados en ese lugar que le pertenece a la comunidad".

➡️ #ReporteCiudadano 🗣️ | Comunidad de Ciudad 2000 se reunió para expresar su desacuerdo con la administración Municipal, por otorgar el polideportivo de esta zona para reuniones de la 'Primera Línea'



Los habitantes expresaron que sentían temor de que se repita lo ocurrido en la estación Univalle, donde se presentaron desmanes, fiestas, partidos del fútbol y hasta consumo de alucinógenos. Afirmaron también que están dispuestos a luchar para que esto no ocurra y así conservar la tranquilidad en su sector.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad 2000, Jubel Galvis, le dijo a Caracol Radio, que desconocía la situación, debido a que recientemente había llegado de viaje, sin embargo, a la JAC no le ha llegado ningún oficio donde la alcaldía señale que sea autorizado el uso del polideportivo.

"Aunque el polideportivo no es administrado por la JAC no tenemos los documentos de autorización, sin embargo, la comunidad está preocupada por la seguridad del barrio, pues todos expresan que en ningún momento se consultó con ellos", expresó Galvis.

Según el relato de la comunidad, para el día de hoy están invitando a una marcha, con camisetas blancas, para solicitarle a la Alcaldía retractarse de dicha autorización.

"La mayoría de la gente no quiere que los jóvenes estén acá, le dicen no a esa posibilidad, lo prudente es que hubiese llegado un oficio, yo le digo a la comunidad que no maltratemos a las personas, para que no se maltrate ni ciudad 2000 y ni los jóvenes, todo debe ser con prudencia. Estamos buscando convivencia y diálogo, sin tratarnos mal”, expresó el presidente de a JAC.