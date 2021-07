Buenos precios de café no son bonanza: caficultores, Quindío

Cafeteros del Quindío aseguran que con los buenos precios del grano no se puede hablar de bonanza porque no hay café, además que son muy altos los costos de producción e insumos.

Y es que teniendo en cuenta que en la última semana el precio del café en las bolsas internacionales tuvo niveles altos históricos todo derivado de las heladas que se presentaron en varias zonas de Brasil, los caficultores del Quindío pidieron prudencia frente a estos precios.

Faber Buitrago integrante del comité de cafeteros del Quindío en diálogo con Caracol Radio indicó “no se puede hablar de bonanza por los buenos precios del grano, por varios factores, primero porque en este momento en la zona centro del país no hay café, porque el tema climático afectó la floración de los cafetales y la cosecha tuvo una disminución del 50% y los productores no pueden aprovechar estos precios, segundo porque el costo de producción por los insumos y fertilizantes no hace del todo rentable el negocio y además de la difícil situación en Brasil”

El líder cafetero espera que estos buenos precios se mantengan para la cosecha del segundo semestre y puedan los caficultores aprovechar el buen precio del grano en bolsa.