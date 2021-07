En Armenia comenzó vacunación COVID-19 para habitantes de calle

En la plazoleta de la Quindianidad en el CAM en Armenia, la secretaria de salud de Armenia inició la vacunación para los habitantes en condición de cale en la capital del Quindío.

Contexto: 21 de julio es piloto de vacunas COVID para habitantes de calle en Armenia



El alcalde de la ciudad José Manuel Ríos resaltó el trabajo de la secretaría de salud, Redsalud y las diferentes EPS e IPS de la capital para adelantar este proceso donde esperan vacunar 850 personas que están en las calles.

Precisamente Jose Ariel Granada de 40 años de edad contó porque acudió a la jornada “me fue muy bien con la vacuna, me ardió un poquito pero nada más, y pues es importante vacunarse, a mí no me ha dado COVID e invitó a vacunarse para que estén mejor de salud”