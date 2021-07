Armenia y el Quindío con buen nivel de vacunación COVID

El Quindío fue el departamento que más dosis de vacunas contra COVID- 19 aplicó por cada 100mil habitantes en la última semana, en la región se han aplicado 336.114 mil vacunas en total, 127990 segundas dosis, y 21839 dosis únicas.

Sindicatos señalan que segundas dosis de vacunación COVID en docentes del Quindío no ha avanzado ni un 40%

Así lo dio a conocer el presidente del Sindicato de Educadores del departamento, Héctor Elías Leal, quien desmintió las cifras entregadas por la secretaría de educación de la ciudad que había mencionado que el 98% de los docentes ya tenían el esquema completo de vacunación. Fue claro que si bien no desconoce los avances en el proceso, no es cierto que sean las dosis completas puesto que no se evidencia la agilidad en la aplicación de las segundas.

La Personería de Armenia señaló que la desorganización para aplicación de segundas dosis contra COVID-19 y las largas filas son las quejas recurrentes de la ciudadanía

En el marco de la fase 2 etapa 4 de la vacunación contra COVID-19 el personero encargado de la ciudad, Eduardo Monsalve, dio a conocer que realizan vigilancia al proceso de inmunización en los diferentes puntos establecidos. Destacó que han atendido quejas relacionadas con el desorden en el agendamiento de las segundas dosis ya que algunas personas no pueden acceder a la misma.

Indicó que a raíz de las quejas establecieron un requerimiento puntualmente a Red Salud por lo que ya poco a poco han subsanado la problemática. Además, resaltó que han podido evidenciar que hay personas que estando agendadas no se vacunan por dificultades en salud o por voluntad propia no desean hacerlo.