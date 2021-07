Carro Escalera de Bomberos Bucaramanga sí está funcionando

Bomberos Bucaramanga aclaró que el Carro Escalera que llegó en 2018 importado directamente desde Alemania y que es el único en latinoamérica de este tipo, sí está funcionando y ya ha atendido varias emergencias.

La respuesta se da luego de una denuncia que señalaba que el vehículo que costó más de $4 mil millones de pesos, estaba parado por un daño en un sensor.

En diágolo con Caracol Radio, la directora de Bomberos Bucaramanga, Yelitza Oliveros, señaló que el vehículo sí tenía problemas en un sensor pero fue reparado.

"El carro fue verificado por el operador en Colombia de la firma alemana, no ha dejado de funcionar está en servicio de los bumangueses, tal vez no tiene el uso diario porque no se presentan tantas emergencias que ameriten su funcionalidad".

El vehículo escalera ha sido utilizado en rescate de alturas para personas y animales.