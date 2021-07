Procuraduría indaga retrasos en la variante de San Gil

Tras denuncias ciudadanas en San Gil sobre un retraso en la ejecución de la variante por problemas económicos, la Procuraduría General de la Nación informó que se investiga el tema.

El ente de control le solicitó al director del Invias, juan Esteban Gil, que haga llegar la información sobre la ejecución predial y ambiental que se está realizando.

Robinson Olarte, de la veeduría San Juan Bosco, indicó que la obra está parada por falta de recursos, "el contratista no ha recibido el dinero que debe dar el Invias para avanzar en la gestión predial, entonces la gente no entrega las casas porque no les han pagado".

Lea también:

Según el cronograma inicial la obra ya debería estar lista, pero el avance, no llega ni al 50%.

La variante es una alternativa para que el tráfico pesado no ingrese al municipio.