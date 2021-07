“Se ha evidenciado el enorme daño a los niños por este aislamiento social”

En Caldas el director de la Unidad Nacional de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez Martínez, reiteró que en este momento no se trabaja en pro de la alternancia educativa, sino del retorno total a las clases y resaltó que el aislamiento de más de un año de los menores a las instituciones educativas ha llevado a un daño en el aprendizaje de los niños y el atraso en el desarrollo cognitivo, físico y psicosocial.

“Por eso es norma de salud la priorización de volver porque es clara la afectación y está claramente probado. El 90% de países que han continuado teniendo los niños en presencialidad, los riesgos teniendo las medidas de bioseguridad básicas, son mínimo, son realmente muy inferiores a los que tiene en su casa, a los que se tiene por fuera porque igual están teniendo mucho contacto social en ambientes que no están controlados”, dijo el funcionario.

En cuanto al Plan de Alimentación Escolar – PAE, indicó que este también volverá a ser entregado en las instituciones, ya que no es un programa que basado en la búsqueda de la nutrición de los menores, si no de la permanencia de ellos en los colegios, por lo que se adecuará todo tal como se realizaba antes de la pandemia, para continuar entregando las raciones, lo que asegura también, permite aumentar el empleo y la comercialización directa con el agro en las regiones.

“Por tanto, si queremos volver a esa condición regular presencial, el PAE tiene que volver también al objeto para el que fue creado y a la forma regular, el PAE en casa fue una decisión transitoria para acompañar el proceso de aislamiento y de aprendizaje en casa, requirió una norma especial de aplicación en casa y solo fue durante ese período”, indicó el director de la entidad.

Aclara que es una decisión voluntaria de los padres y acudientes que los menores vuelvan a las aulas, pero asegura que están haciendo desde el Ministerio la vigilancia correspondiente a las instituciones para verificar que estén habilitadas para mantener la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Si un padre decide que prefiere tener en la casa y generar el apoyo en la casa, en la medida en que pueda el establecimiento educativo apoyarlo, lo apoya, pero no va a estar el sector en la función de apoyar el aprendizaje en casa, ya no es el fin, no es el objetivo, el objeto debe ser, hacer el proceso gradual de retorno a las aulas”, precisó Martínez Martínez.

