Emssanar, Nueva EPS y Coosalud las EPS que más le adeudan al Valle

Debido a la deuda de varias EPS a la red pública hospitalaria del Valle del Cauca, varios hospitales están en crisis financieras, que no han podido pagar salarios y en medio de la pandemia viven momentos de angustia.

Emssanar, Nueva EPS y Coosalud tienen la cartera más alta.

“Tenemos una situación dramática, dos meses sin pagar salario, un mes sin pagar salarios y una deuda de $446 mil millones, de los cuales 160 mil corresponden a Emssanar, el segundo gran deudor es la Nueva EPS y el tercero es Coosalud, entonces es muy difícil y estamos solicitando al señor Ministro de Salud con la Superintendencia de Salud para que nos acompañe en cobro y pago”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria Departamental de Salud.

El Hospital Universitario del Valle en Cali y el ‘Tomas Uribe Uribe’, de Tuluá, son los hospitales más afectados. “Los $446 mil millones solo corresponden a deuda con los hospitales públicos, no estamos contabilizando la deuda de la empresa privada. De esos recursos, $117 mil millones son del HUV, $44 mil millones del hospital de Tuluá y le deben a todas las Empresas Sociales del Estado de Cali y el departamento del Valle del Cauca, es para nosotros muy difícil trabajar cuando los servicios que se prestan no se pagan oportunamente; a la ESE de Ladera, por ejemplo, una sola EPS le debe $2 mil millones de pesos”, agregó la funcionaria.

Esta situación va de la mano con una maniobra de aplazamiento para hacer efectivos los pagos, muy empleadas por las EPS, que “va desde no recibir la factura, ya que cuando la factura se recibe tienen la obligación de pagar el 50%. Entonces primero no reciben la factura, después no auditan la factura, después no consiguen la factura y después no pagan, cuando el Ministerio y la Superintendencia los llaman porque no han pagado, contestan que lo auditado es el mínimo”, dijo Lesmes.

La gobernadora Clara Luz Roldán solicitó al Presidente de la República un salvavidas financiero para la red hospitalaria.