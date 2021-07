Alarmante aumento de los accidentes de tránsito en Manizales

Las autoridades de Manizales evidenciaron su preocupación por el alto número de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de junio, donde se registraron 197 sucesos en la cabecera municipal y 20 en el área rural.

Sobre este particular se pronunció la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo, Alexa Yadira Morales Correa, quien afirmó que en 173 de los accidentes se vieron involucradas motocicletas por causas como no acatar las señales de tránsito, cruzar sin observar a ambos lados, no mantener la distancia de seguridad con otros vehículos, adelantar invadiendo el carril que va en en sentido contrario y el exceso de velocidad.

Hizo un llamado a los conductores para que se respeten los parámetros fijados por la Secretaría de Movilidad, que actualmente adelanta actividades pedagógicas en diferentes barrios de la ciudad con el fin de reducir la elevada siniestralidad.

